Sul talento belga che piace a Maldini, oltre al Milan c’è solo il Leeds, 17esimo nell’ultima Premier, 9 vittorie in 38 partite. Insomma: un club ricco, perché l’ultimo club della Premier incassa dai diritti tv il 50% in più di quanto incassa la squadra campione d’Italia (116 milioni il Norwich, 78 il Milan), ma siamo lontani dall’élite europea, dalle squadre che vincono i campionati e giocano per la Champions.Buon per il Milan che 3 anni fa, Boban impose nel contratto all’allora intermediario Jorge Mendes la clausola di 150 milioni, che in qualche modo ora garantisce il club da sempre possibili forzature e tentazioni.Leao finora ha preso tempo, cambiando manager (ma Mendes rimane sullo sfondo), sostanzialmente rifiutando. Le ultime partite dello scorso campionato hanno mostrato anche agli ultimi scettici – e ce n’erano anche nel Milan, che un anno fa aveva ipotizzato di venderlo allo Shakhtar per 35 milioni – che Leao ha tutto per entrare fra i top 5 del calcio mondiale. Quanti sono oggi i suoi coetanei al suo livello?Il Chelsea ha scelto Koulibaly: in 2/3 giorni ha aperto e chiuso la trattativa col Napoli, garantito 10 milioni netti al calciatore (31 anni) e fra poche ore probabilmente lo presenterà ai suoi tifosi.Elliott/RedBird mostreranno nella trattativa per il rinnovo del contratto di Leao cosa vogliono fare del Milan. Si possono fare ipotesi e congetture, e nemmeno un prolungamento con adeguamento sarebbe garanzia di conferma fra 12 o 24 mesi, ma di certo se il portoghese non firma (possibilmente prima del Mondiale) significa che la sua storia è destinata a finire (e fra un anno, nessuno pagherà la clausola di 150 milioni).Al Milan sono bravi ed è già andata bene con Donnarumma, partito a zero e sostituito alla grandissima da Maignan; non rimpiangono certo Calhanoglu e sperano di non doverlo fare anche con Kessié (con Romagnoli si può già escluderlo).@GianniVisnadi