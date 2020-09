Con la cessione di Pepe Reina la casella relativa al secondo portiere è rimasta vuota. Ecco perché il Milan si sta muovendo con grande efficacia alla ricerca di un vice-Donnarumma. Arrivano conferme su quanto anticipato da Sky: i rossoneri valutano anche Andrea Consigli del Sassuolo.



NON SOLO BEGOVIC - Gran parte dello spogliatoio vota a favore di Asmir Begovic, L'estremo difensore bosniaco resta un nome in lista ma dovrebbe decurtarsi parte dello stipendio da quasi 2 milioni che gli viene corrisposto dal Bournemouth. Al vaglio anche diverse soluzioni alternative: secondo le ultime indiscrezioni raccolte, Frederic Massara e Paolo Maldini ha sondato il terreno con l'entourage di Andrea Consigli. Il classe 1987 vorrebbe sfruttare l'occasione di andare in un grande club. Per il club di via Aldo Rossi va trovata l'intesa con il Sassuolo che chiede un indennizzo per liberare l'esperto portiere. Più defilato invece il nome di Neto del Valencia, proposto nei giorni scorsi dal suo agente in una visita a casa Milan.