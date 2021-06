Non solo Rafael Leao, il Milan è pronto ad ascoltare anche eventuali offerti per Jens Petter Hauge. Per il norvegese vale lo stesso discorso fatto per il portoghese: non è in vendita, ma tutto può cambiare se arriva un'offerta all'altezza. L'attaccante era stato acquistato per 5 milioni dal Bodo Glimt, oggi può garantire una buona plusvalenza: prezzo stimato in 15 milioni. E, secondo La Gazzetta dello Sport, sul classe '99 si starebbe muovendo il Wolfsburg.