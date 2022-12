Nuove sirene inglesi per Ismael Bennacer. Il 25enne centrocampista franco-algerino ex Empoli e Arsenal è sotto contratto fino a giugno 2024 col Milan, al lavoro per cercare di blindarlo con un nuovo accordo con tanto di aumento di stipendio da 1,5 a 3/4 milioni di euro netti all'anno. Intanto il suo nuovo agente Enzo Raiola è stato contattato da Manchester United e soprattutto Chelsea, già sulle tracce dell'attaccante portoghese Leao.