della triste storia di una grande decaduta che non sembrava in grado di recuperare non solo la propria identità, ma anche una smarritache stava producendo il progressivo disamoramento di buona parte della tifoseria.ritenendola l’ennesima inutile operazione Amarcord.. Sia dal punto di vista sportivo sia da punto di vista della solidità economica e finanziaria del club.. Un gioco moderno ed entusiasmante. Un gruppo coeso dentro e fuori dal campo. Una sfilza di giovani campioncini già esplosi o pronti a esplodere. I rossoneri in pochi mesi hanno frantumato una serie di record.segnano sempre addirittura due gol a partita e mantengono primato e imbattibilità nonostante un’impressionante sequela divarie., lo stesso entusiasmo generatosi in questi mesi nello spogliatoio. Nell’annus horribilis del Covid e di tante perdite importanti, i tifosi del Milan hanno ritrovato la loro squadra. In maniera repentina e inaspettata. Talmente inaspettata che non credono ai loro occhi, al punto tale da pensare che la svolta negativa sia lí dietro l’angolo. E che questo sogno svanisca in fretta. Esattamente come si è materializzato. Un sentimento comprensibile, dopo tanti anni di sofferenza.Dopo la vittoria last minute contro la Lazio che ha regalato al Milan un Natale da capolista,si sono sprecati gli elogi e i confronti illustri con i mostri sacri del passato. C'è chi ha fatto quasi a gara nella ricerca dei numeri più esaltanti e dei record più inattesi di questa squadra. La sequela di lodi e ringraziamenti ha toccato tutti. In primis, il mago che ha operato questa trasformazione. Poi naturalmente mister, Paoloe i loro rispettivi. I paragoni illustri hanno travolto i protagonisti di questa splendida cavalcata, da, da, dapassando per tutti gli altri.Da qualche parte sono fioccati voti altissimi per. E lì mi sono fermato.Proprio lui che un anno fa aveva già in mano il contratto die di tutto il suo costosissimo staff. Proprio lui che non vedeva l’ora di mandare via Pioli e chiudere questo progetto tecnico. Proprio lui che non si è mai interessato dei risultati sportivi e che ha sempre esplicitamente posto il nuovo stadio in cima ai suoi obiettivi.Ebbene sì signori, ho nominato Boban. Comprendiamo che i media ufficiali e quelli para-ufficiali non possano o non vogliano dare i meriti anche al dirigente croato per questo capolavoro sportivo.piuttosto che accodarci all’interminabile processione degli adulatori che riempiono i giornali, i siti, i social, le radio e le tv di elogi sempre tutti uguali. Sempre politicamente corretti.Chi, insieme a Maldini, un anno e mezzo fa ha puntato su Theo Hernandez, su Bennacer e su Leao? Chi ha scelto Pioli per sostituire Giampaolo? Chi ha fatto carte false per riportare Ibra a Milano? Chi a gennaio ha avuto l’idea Kjaer che faceva la riserva nell’Atalanta? Chi ha pensato bene di scambiare Andrè Silva con il “croato” Rebic? Chi ha dato l’ok per l’operazione Saelemakers che sembrava apparentemente molto costosa e che invece si è rivelata un super affare? Chi ha ceduto Suso e Piatek?E chi ha difeso questo progetto sportivo dagli attacchi interni ed esterni di Gazidis al punto da rimetterci il posto di lavoro?