Dopo l’addio a Paolo Maldini e Frederic Massara, l’amministratore delegato Giorgio Furlani e il capo degli osservatori rossoneri Geoffrey Moncada, sotto l’attenta supervisione del mister Stefano Pioli, hanno ereditato il lavoro dai loro predecessori, impostandolo, tuttavia, sotto una prospettiva leggermente diversa: stop – almeno momentaneo - alle trattative per tutti i giocatori che hanno superato i 30 anni.e che possano emergere come le prossime breakout star del calcio mondiale.18enne trequartista turco di proprietà del Fenerbahce. Alto un metro e 76,Cresciuto nelle giovanili del Genclerbirligi Ankara, il Fenerbahce ha fiutato l’affare, strappando alla concorrenza uno dei talenti più promettenti del panorama europeo. Arrivato nel 2020 nel club turco,, diventando uno dei protagonisti della formazione vice campione di Turchia in carica., nel corso della sola stagione appena passata, ha disputato 20 partite, mettendo a referto 4 gol e 4 assist – migliorando lo score dell’annata precedente (3 reti e 3 assist) -. Ma il suo talento non si è fermato al solo campionato nazionale: già debuttante quest’anno in Europa League, ha siglato la sua prima marcatura europea nel match vinto 2-0 contro la Dinamo Kiev.E un giocatore giovane, di talento e di grande qualità – come dimostra il suo inserimento nella Top60 dei calciatori più forti nati nel 2005 stilata dal The Guardian – fa gola alla società rossonera. Tra i tanti profili seguiti – oltre al nome di Romero, pronto a svincolarsi a zero dalla Lazio che si è attivata grazie al numero di presenze realizzate nel corso dell’ultima stagione.Ma i rossoneri ci sono e seguono uno dei top talent del calcio europeo.