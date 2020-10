Non solo Antobio Rudiger nella lista del Milan per rinforzare il reparto difensivo. Torna di moda il nome di Ozan Kabak, talentuoso centrale turco in forza allo Schalke 04. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, questa mattina è andato in scena un summit tra gli agenti del calciatore e il Milan. Massara e Maldini provano a convincere lo Schalke 04 a lasciar partire il classe 2000, già trattato arrivato solo 12 mesi dallo Stoccarda.



Una trattativa che non si preannuncia semplice, visto che lo Schalke valuta Kabak non meno di 25 milioni di euro, mentre il primo approccio rossonero non si è spinto oltre i 15 più bonus. Le prossime ore saranno importante per comprendere se arriverà un rilancio, dopo un meeting tra i componenti dell'area sportiva e l'ad Ivan Gazidis, giunto a sua volta in sede.