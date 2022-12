Yacine Adli continua ad essere un oggetto misterioso in casa Milan: difficile la sua collocazione tattica, il talento ex Bordeaux viene impiegato con il contagocce da Pioli e per questo la dirigenza rossonera e l'agente del calciatore, Sissoko, hanno cominciato a guardarsi intorno in cerca di una soluzione in prestito per la seconda parte della stagione.



COSA SI MUOVE - Per il centrocampista si è fatta viva la Cremonese, pronta ad offrirgli spazio in Serie A, ma la destinazione non sembra scaldare particolarmente Adli. Ci sono poi interessamenti dalla Francia, una soluzione però da scartare visto che è proprio dalla Ligue 1 che il Milan ha prelevato Yacine e un ritorno Oltralpe non rappresenterebbe un'opportunità di crescita. Insomma, il Milan vorrebbe far ambientare il ragazzo in Italia, ma allo stato attuale delle cose non ci sono soluzioni che accontentino tutte le parti in causa.



COSA CAMBIA - Per questo motivo, nella sede di Via Aldo Rossi, si sta facendo avanti l'idea di trattenere Adli fino al termine della stagione, valutarne i progressi in allenamento e dunque aspettarlo per l'annata 2023-2024, quando è probabile che Pioli dovrà fare a meno di Brahim Diaz, la cui permanenza è complicata per via della cifra del riscatto elevata (22 milioni) e del controriscatto in favore del Real Madrid a 5 milioni in più. Riflessioni in corso, anche a Natale, per evitare che la scommessa Adli venga considerata persa in futuro.