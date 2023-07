Pulisic e il Milan sono promessi sposi, è solo una questione di tempo. Il forte jolly offensivo americano ha detto sì ai rossoneri dallo scorso marzo e ora ci sono anche gli accordi sull’ingaggio e sulla durata del contratto ( 4 milioni netti per 4 anni). Furlani è in contatto diretto con il Chelsea e l’ottimismo cresce minuto dopo minuto.



NUOVA OFFERTA - La prima proposta da 14 milioni del Milan è stata respinta dal Chelsea. In questi minuti il club rossonero si sta avvicinando a quota 20 milioni bonus inclusi. Le parti sono vicine a un accordo, ma serve procedere con massima cautela. Già nelle prossime ore sono attesi sviluppi importanti.