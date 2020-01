Il Milan, con Ricardo Rodriguez pronto a firmare con il PSV Eindhoven, si muove seriamente per il sostituto. Il prescelto è Matias Viña, terzino sinistro del Nacional Montevideo, che piace anche al Palmeiras: dopo una prima offerta da 6 milioni di euro, i rossoneri sono arrivati, tra prestito e obbligo di riscatto, a 8 milioni complessivi. Boban e Maldini aspettano una risposta dal club uruguaiano, col giocatore, classe '97, che nella giornata di ieri non si è allenato.



LE ALTERNATIVE - Il Milan, comunque, valuta anche delle alternative a Viña, per il quale c'è concorrenza: viste le difficoltà per arrivare a Robinson, con il Wigan che ha chiesto 15 milioni di euro, se non dovesse arrivare il laterale del Nacional Montevideo i rossoneri possono far tornare dal Torino Diego Laxalt, di proprietà del club di via Aldo Rossi. Ma prima si attende una risposta per ​Viña, il prescelto per il dopo Rodriguez.