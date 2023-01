Cresce l’ottimismo per la trattativa che potrebbe portare presto Nicolò Zaniolo al Milan. Da ambo le parti c’è fiducia per la buona riuscita di un affare che accontenterebbe il giocatore, che ha espresso il desiderio di lasciare la Roma, e asseconderebbe la voglia di Maldini di portare a Milano un giocatore che ha sempre stimato.



Il nodo da sciogliere resta la formula del suo arrivo al Milan: i due club stanno lavorando a un prestito oneroso di 2 milioni e devono trovare una soluzione sul diritto di riscatto a 23 milioni complessivi, con bonus compresi, e che diventerebbe obbligo con determinate condizioni. Filtra ottimismo: con uno Zaniolo in più nel motore, i rossoneri potrebbero dare una svolta a un momento difficile nella propria stagione e rilanciarsi in campionato e Champions League.