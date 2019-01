Il Milan non molla Sergej Milinkovic-Savic. Come scrive la Gazzetta dello Sport, nei prossimi mesi i rossoneri, spinti anche dalla politica di Gazidis di ringiovanire la rosa, sono pronti a fare un altro tentativo per il fuoriclasse della Lazio, sperando che Lotito chieda meno dei 100 milioni di euro richiesti la scorsa estate.