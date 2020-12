La speranza, poi una nuova doccia fredda. Se la mattinata aveva dato sensazioni positive, nel tardo pomeriggio arriva la notizia che tutti i tifosi del Milan non si aspettavano. Zlatan Ibrahimovic, dopo aver preso parte all'allenamento in gruppo questa mattina, si è nuovamente fermato, sentendo dolore.



STOP - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, l'attaccante svedese ha avvertito dolore al polpaccio sinistro, sottoponendosi subito a una risonanza magnetica, che ha evidenziato una soffusione emorragica nel contesto del muscolo soleo. Un esame di controllo verrà effettuato non prima di 10 giorni. Per lui 2020 finito.