La linea delormai è chiara e di dichiarazione in dichiarazione è stata ribadita praticamente da tutte le componenti del club. squadra, dirigenti, allenatore e, ultimo ma non ultimo, anche il vice-presidente onorario Franco Baresi, nonché storica bandiera e uno dei migliori difensori della storia.ha convinto tutti in questi due mesi a Milanello al punto da non far sentire più insostituibile la coppia Kjaer-Romagnoli. Il difensore oggi in prestito dal Chelsea va riscattato a tutti i costi,Vi stiamo raccontando da tempo checoncordato lo scorso gennaio quando venne trovato l'accordo per prelevarlo dal Chelsea. Non sarà semplice perché da un latovorrebbe riaverlo e dall'altrocercherà di incassare il più possibile dalla sua cessione e quindi difficilmente acconsentirà a sconti, data in cui scadrà il prestito a Milano e in cui il Milan dovrà dare una risposta al Chelsea sul riscatto.Servirà quindi un tesoretto da 28 milioni di euro per il Milan e se una piccola parte può essere rappresentata dall'extra budget non utilizzato lo scorso anno (un difensore da 15 milioni era in programma fin dalla scorsa estate, ma non è mai arrivato), dall'altra servirà realizzare qualche cessione per incassare e reinvestire. Sono in particolare due i giocatori sotto la lente d'ingrandimento del club rossonero e attualmente in prestito al Parma e all'Atalanta.terzino approdato in Emilia inma la classifica del Parma non aiuta a programmare.che si sta allontanando insieme alle chance di vederlo impiegato con costanza da Gasperini.e che il Milan dovrà essere bravo a ricavare in ogni caso nel corso della prossima estate. I due sono infatti in ogni caso fuori dai progetti del club e rappresentano un'occasione per raccogliere quel tesoretto che oggi serve per il riscatto di Tomori.