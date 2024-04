Milan, occhi in Belgio per due giocatori

15 minuti fa



Il Milan guarda con i suoi scout in Belgio per il futuro. Come raccontato nei giorni scorsi, l’attaccante del Cercle Bruges Denkey piace molto e potrebbe diventare presto un obiettivo. Tra i giovani seguiti c’è anche DeBast, difensore centrale in forza all’Anderlecht.