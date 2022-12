Il rinnovo di Leao sarà uno dei temi più caldi del prossimo mercato invernale e non solo. Maldini e Massara vogliono proseguire il matrimonio con il talento portoghese ma, nel caso in cui non si concretizzasse il prolungamento di contratto, sono pronti a sondare piste alternative. Secondo quanto riporta Sport, la dirigenza rossonera sta monitorando Gabriel Martinelli, in scadenza con l’Arsenal nel 2024. Il Milan dovrà affrontare la concorrenza del Barcellona per il 21enne esterno offensivo brasiliano.