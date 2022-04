Il Milan continua a monitorare il mercato dei centrocampisti alla ricerca dell'occasione più importante, ma anche di un rinforzo di altissimo livello. In casa Lazio è incerto il futuro dello spagnolo Luis Alberto, che sogna un ritorno nella Liga, ma non esclude piste alternative. Fra queste ci sono anche i rossonero, che però non vorrebbero arrivare a garantire a Lotito i 35 milioni di euro di valutazione del suo cartellino.