Tijjani Reijnders, centrocampista olandese classe 1998 dell'AZ Alkmaar, è uno dei nomi più caldi per il mercato del Milan. I rossoneri, però, devono guardarsi dalle sirene inglesi: secondo un'indiscrezione rilanciata dalla stampa inglese, infatti, sulle tracce del giocatore ci sono anche dei club di Premier League. In particolare è il West Ham ad aver sondato il terreno per Reijnders.