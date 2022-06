Leo Duarte e il Milan, prove di addio. Il difensore brasiliano da un anno e mezzo gioca nell’Istanbul Basaksehir con alterne fortune. Il club turco è da settimane in trattativa con Frederic Massara per cercare di ottenere uno sconto rispetto ai 5,5 milioni previsti per il riscatto.



DISTANZA - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, l’Istanbul Basaksehir ha presentato un’offerta da circa due milioni di euro nelle scorse ore. Allo stato attuale non c’è accordo, il club turco dovrà alzare la posta se vuole confermare Duarte nella rosa della prossima stagione. Le parti si raggiorneranno nei prossimi giorni alla ricerca di un’intesa.