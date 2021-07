Nell’idea di calcio di Stefano Pioli, il trequartista è il vero ago della bilancia. Deve fungere da elemento di raccordo tra centrocampo e attacco, garantire qualità ed equilibrio in fase di non possesso. Ecco perché il Milan non vuole sbagliare la scelta su chi raccoglierà il testimone di Hakan Calhanoglu. In via Aldo Rossi le riflessioni sono attente e continue, si valutano le opportunità che può offrire il mercato senza fretta. Una delle ultime in ordine di tempo è quella che porta a Isco del Real Madrid. Fuori dai programmi dei Blancos, è stato oggetto di discussione tra le società nelle ambito dell’operazione Brahim Diaz.



INGAGGIO FUORI PORTATA - Dal club rossonero arrivano conferme sui contatti e sul gradimento per Isco. Un giocatore che per esperienza internazionale e cifra tecnica può fare al caso del Diavolo. E anche il Real a Madrid agevolare l’addio a cifre contenute e con modalità di pagamento favorevoli. D’altronde i rapporti tra le due dirigenze sono ottimali. Ma, stando a quanto appreso, il giocatore avrebbe fatto una prima richiesta molto alta per l’ingaggio: 9 milioni di euro, ben 2 in più rispetto a quanto percepisce attualmente al Real Madrid. Per far sì che possa iniziare una vera e propria trattativa sarebbe necessario che il giocatore riveda al ribasso le proprie pretese economiche.