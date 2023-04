Non solo Walker. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, al Milan sarebbe stato proposto anche Naby Keita, in scadenza di contratto con il Liverpool. 28 anni, i Reds avevano investito 65 milioni per prenderlo dal Lipsia nel 2018 ma l’ultima stagione del centrocampista guineano non è stata esaltante: solo 8 presenze. E la voglia di cambiare aria per rilanciarsi.