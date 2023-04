Botta e risposta a distanza tra Inter e Milan, che ieri hanno vinto rispettivamente contro Empoli e Lecce continuando il testa a testa con vista sull'Europa., ma la 'vera' sfida sarà il doppio confronto in semifinale di Champions. Una contro l'altra, come vent'anni fa.- Lo sguardo è puntato lì, a quel derby europeo in programma il 10 e 16 maggio., riservata agli abbonati del campionato che hanno la possibilità di confermare il proprio posto fino a mercoledì alle 23.59. Esclusi da questa fase gli abbonati del secondo verde e settori Uefa, che potranno scegliere un altro posto giovedì dalle 12 alle 23.59.- Da sabato, invece, scatterà la vendita per i possessori di Cuore Rossonero., per la quale sarà permesso il cambio di nominativo una volta per tagliando. Per i tifosi 'ospiti' è riservato il secondo anello verde, che sarà interamente gestito dall'Inter.