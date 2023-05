Il Milan perde 2-0 contro l'Inter nella semifinale d'andata di Champions League. Al termine dell'incontro, l'attaccante rossonero Divock Origi è intervenuto a Canal+: "Cosa ci siamo detti in spogliatoio? Abbiamo cercato di calmarci, di mantenere la prospettiva che c'è ancora tanto da giocare. Dobbiamo scendere in campo e avere coraggio. Lavoriamo per momenti come questi. Anche se è difficile, cerceremo di fare il meglio possibile".