Maldini aveva puntato fortemente su di lui, anticipando la concorrenza di club tedeschi, perché convinto che la sua esperienza ad alti livelli potesse aiutare il Milan a fare uno step successivo. Ma il rendimento di Origi alla prima stagione in rossonero è stato tutto tranne che esaltante: appena 2 centri in campionato e la triste casella con il numero zero alla voce gol in Champions League. E ora tutto torna in discussione per il futuro.



ADDIO ANTICIPATO- La storia d’amore tra Origi e il Milan potrebbe chiudersi già nella prossima estate. Il club rossonero è pronto ad ascoltare offerte per l’attaccante belga consuetando che un eventuale cessione potrebbe portare a una plusvalenza totale considerando che l’ex Liverpool aveva firmato un contratto lungo, fino al 2026, ma a parametro zero.



SIRENE TURCHE- Origi piace molto in Turchia. Nelle ultime ore sono arrivati i primi sondaggi da parte di Milan, Besiktas, Fenerbahce ed Alaynaspor ma nei prossimi giorni potrebbero aggiungersi altri club a questa lista. Una possibilità, quella della Süper Lig, concreta e da monitorare nelle prossime settimane, Origi può dire addio al Milan.