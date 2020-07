. I due giocatori hanno ribadito, nell'incontro tenutosi a Montecarlo, la volontà di proseguire in rossonero. E' sempre una questione di priorità:Stesso discorso valido per il campione di Malmoe che vorrebbe chiudere la carriera lottando per obiettivi importanti in un campionato altamente competitivo come quello italiano.Due situazioni diverse che saranno affrontate presto, probabilmente già prima di Sampdoria-Milan.. Salvo clamorosi colpi di scena, la firma del giovane portiere campano arriverà già nei prossimi giorni., magari modulandolo a seconda dei risultati di squadra. E Zlatan, nelle ultime ore, sta aprendo alla possibilità di abbassare le proprie richieste iniziali da 6 milioni di euro pur di rimanere in rossonero.Un discorso a parte merita Giacomo Bonaventura. Protagonista di un grande finale di stagione, il centrocampista marchigiano spera ancora in un'offerta dal Milan per estendere il contratto in scadenza tra pochi giorni. La proprietà è contenta dell'apporto dato da Jack, ne riconosce l'importanza anche all'interno dello spogliatoio. Lo scoglio è prettamente economico:. Il Milan ci pensa, Stefano Pioli vota per la conferma del numero 5 rossonero.