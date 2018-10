Lucas Paquetá e il Milan, un affare che si farà. Ma che in Brasile sta continuando a far parlare. Ieri il direttore generale del Flamengo ha smentito le voci di un inserimento del Real Madrid nell'affare, spiegando che col Milan non ci saranno problemi. Oggi, però, ecco un nuovo capitolo.



INCHIESTA INTERNA - Come scrive globoesporte.com, il Flamengo ha aperto un'inchiesta interna sulla cessione del trequartista classe '97. Il presidente del Consiglio Deliberativo del club brasiliano, Rodrigo Dunshee, vuole mettere sotto la lente d'ingrandimento due elementi: il momento in cui è arrivata la cessione, in pieno campionato e con il Flamengo che lotta per il titolo; e il prezzo della cessione, 35 milioni di euro, ben al di sotto della clausola da 50.



"AFFARE STRANO" - Queste le parole di Dunshee: "Il trasferimento di Paquetá ha caratteristiche non standard che attirano l'attenzione. Il mercato si apre a gennaio, ma la trattativa è in corso nel bel mezzo del campionato. Del prezzo totale, il 30% va a una società. E il presso è ben al di sotto della clausola. Io, come presidente del Consiglio Deliberativo, non posso far altro che che chiarire questa trattativa. Aprirò un'inchiesta per studiare cosa è successo. Penso che sia molto strano, penso che ci siano altri interessi".