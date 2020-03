In attesa di ritrovare una parvenza di normalità, la Fiorentina è al lavoro per programmare il futuro. Le priorità sull'agenda viola sono tre: i rinnovi di Chiesa e Vlahovic e la ricerca di un trequartista di valore.



FIORENTINA SU PAQUETA' - Secondo quanto rivelato da Repubblica, nella sua edizione toscana, la Fiorentina sta studiando l'assalto a Lucas Paquetà del Milan. Un giocatore che riscuote il gradimento totale di Daniele Pradè e della proprietà, che già a gennaio avevano fatto un tentativo con i rossoneri. Le alternative rispondono ai nomi di Rodrigo De Paul, obiettivo condiviso col Milan, e Ruslan Malinovskyi, dell'Atalanta.



IL COSTO - Lucas Paquetà a Milano ha perso certezze. Sia di ordine tecnico che tattico: non ha dato risposte sia da mezzala che da trequartista. ​Questo ha fatto perdere fiducia al giocatore, che a gennaio è finito in ospedale per un lieve malessere accusato dopo Milan-Udinese e si è autoescluso dai convocati di Pioli alla vigilia della trasferta di Brescia. Ecco perché per Elliott e Gazidis il brasiliano non è incedibile: la valutazione si aggira sui 30 milioni di euro, la Fiorentina è avvisata.