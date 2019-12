Una parata di stelle per festeggiare i 120 anni di storia del Milan andrà in scena oggi a San Siro in occasione della gara contro il Sassuolo. Tanti, tantissimi big del passato sono attesi al Giuseppe Meazza per celebrare il passato di uno dei club più vincenti di sempre e anche l'ex presidente Berlusconi sarà parte di questa grande festa. Stelle del passato, ex-giocatori, dirigenti e presidente, ma con uno sguardo al campo dove vincere diventa fondamentale e dove la stella più luminosa è sicuramente quella di Gigio Donnarumma.



CERTEZZA - Il portiere classe 1999 è l'elemento di maggior valore della rosa, quello il cui talento è riconosciuto e ammirato indiscutibilmente a livello globale. Donnarumma ritrova il Sassuolo, squadra contro cui ha esordito a 16 anni ormai 4 anni fa, lo scorso 25 ottobre 2015. Da allora Gigio ha portato avanti un percorso sempre in crescita nonostante più volte i rumors di mercato abbiano minato le sue certezze. Ha voluto rimanere in rossonero e oggi festeggerà con il club la sua presenza numero 179.



MANCA IL RINNOVO - Una certezza del presente che ha però un futuro ancora incerto. Sì perché il contratto di Donnarumma è ancora fermo con scadenza 30 giugno 2021 e a un anno e mezzo dalla fine naturale ancora è bloccata la trattativa per il suo rinnovo. L'ingaggio è oggi il problema più importante dato che per il nuovo-Milan, bloccato da un bilancio in perdita e dai problemi del Fair Play Finanziario, non può rialzare le cifre dell'attuale accordo da 6 milioni annui e, al contrario, sarebbe opportuno abbassarle. L'intesa insomma è ancora lontana.