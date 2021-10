Tra ‘esperti’ (e milanisti), ci si capisce. Zlatan Ibrahimovic ha compiuto 40 anni il 3 ottobre scorso, Billy Costacurta ha smesso a 41. Ma: “Ibra non ha bisogno di consigli, a quell’età però non bisogna voler giocare sempre - ha detto l’ex difensore a Tuttosport - È meglio fare qualche partita in meno ma al top. A 40 anni i colpi subiti li senti di più e i tempi di recupero si allungano”.MILAN - “Questo Milan non mi sorprende. Mi tolgo il cappello di fronte a questo grande avvio di campionato. Ma occhio alle trasferte in Champions, in Europa non basta quello che stanno facendo”.FANTAMERCATO - “Se fossi un dirigente di un top club con budget illimitato e dovessi prendere un difensore andrei su Koulibaly. Oggi è il miglior difensore in Europa. De Ligt mi piace molto e anche van Dijk è fortissimo, ma non è tornato quello pre-infortunio”.BILLY DIFENSORE - “Ho affrontato tantissimi attaccanti, anche Maradona. Ma quello che ho sofferto di più è stato l’ex Brescia Turkiylmaz. Chi non mi faceva dormire la notte? Ronaldo”.CHIESA - “Federico sta diventando più internazionale del papá, non pensavo ci riuscisse in così poco tempo: in Champions si esalta, all’Europeo ha dato una scossa importante all’Italia”.MALDINI JR. - “Per il rapporto che ho con Paolo, Daniel lo considero un mio nipotino. Ha talento ed è un ragazzo perbene: deve migliorare ancora molto, ma il suo futuro lo vedo ancora in rossonero”.