Il Milan dovrà vedersela anche con l'ambizioso Newcastle per riuscire ad avere in rosa Botman per la prossima stagione. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, infatti, l'offerta degli inglesi supererebbe di 5 milioni quella dei rossoneri. (35 contro 30). Decisiva sarà la priorità del giocatore che, al momento, sarebbe orientato a scegliere il Milan.