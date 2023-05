Perché il Milan ha accelerato con così grande forza sul rinnovo di Rafael Leao? Vi avevamo raccontato che dal punto di vista economico il club e il giocatore avevano da tempo trovato un'intesa. Quello che mancava era cercare di redimere il problema della multa da pagare allo Sporting Lisbona da 16,5 milioni di euro, diventati 22 per interessi e oneri legali.



E allora cos'è successo? Negli ultimi giorni, anche grazie al lavoro dell'ad Furlani, il Lille ha ufficializzato al Milan che pagherà per intero la sanzione verso lo Sporting Lisbona e ha quindi dato il via libera, riporta la Gazzetta dello Sport, per la firma con il Milan,