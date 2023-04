Il Milan è alla ricerca di un centravanti. Ibra è ancora out e Giroud ha bisogno di un sostituto all'altezza la prossima stagione. Secondo le ultime indiscrezioni, uno dei nomi principali è Marko Arnautovic del Bologna. Però, potrebbe non essere l'unico attaccante ad approdare in quel di Milano. Secondo TeamTalk, Iliman Ndiaye è il nuovo volto per il reparto offensivo. Punta dello Sheffield United, club di Championship, ha collezionato 13 gol e 8 assist in 42 presenze. Il nigeriano ha un contratto in scadenza nel 2024, ma il club inglese farà di tutto per trattenerlo.