Adnan Januzaj in Italia, c'è un retroscena. L'esterno offensivo belga, con un passato nel Manchester United, a gennaio è stato accostato a Roma e soprattutto Milan. Maldini, Boban e Massara cercavano un esterno d'attacco per sostituire il partente Suso, hanno valutato il giocatore della Real Sociedad ma hanno deciso di non procedere per ragioni soprattutto economiche.