L’impatto di Piatek nel mondo Milan era stato a dir poco devastante: tre gol con i primi tre tiri nello specchio e cento per cento di fase realizzativa. L'attaccante polacco non si è fermato, anzi. E' diventato ancora più decisivo, glaciale sotto porta come il suo idolo Lewandowski. Gattuso ringrazia Leonardo, abile e coraggioso nell'investire denaro contante su quella che suonava come una scommessa.



GIA' MEGLIO DI HIGUAIN- Raccogliere l'eredità di Higuain non era una missione facile, ma Krzysztof ha già fatto meglio del suo predecessore. Che in rossonero aveva segnato 8 gol in 22 presenze, tra campionato ed Europa League. Con quella messo a segno contro il Chievo, sono già 8 i gol di Piatek ma distribuiti in 9 presenze, una media realizzativa da top player. Non è un caso che il Milan abbia raggiunto la sua quinta vittoria consecutiva in campionato, il numero 19 ha cambiato in positivo la squadra: fa gol, aiuta in fase di non possesso e fa allungare gli avversari.



VALORE RADDOPPIATO - Ha raggiunto Cristiano Ronaldo e Quagliarella a quota 19 centri nella classifica dei marcatori, guardando tutti dall'alto. Piatek sta dimostrando di non essere una meteora, ma un giocatore di grande livello. Tant'è che il suo valore sul mercato è già raddoppiato e supera i 70 milioni di euro. Il polacco è passato in tre anni dai 700 mila euro pagati dal Cracovia, ai 4,5 milioni sborsati dal Genoa fino ai 35 milioni del Milan.