Il Milan cambierà volto nel corso del mercato di gennaio. Nei limiti del possibile e soprattutto del sostenibile il club rossonero proverà a sistemare i limiti che la squadra allenata da Marco Giampaolo prima e da Stefano Pioli oggi ha dimostrato in campo e in quanto a personalità. Tanti sono i giocatori che potrebbero partire ed essere sacrificati per fare cassa e la scelta tecnica di escludere Kessie dai convocati per il big match con la Juve implica che nessuno, neanche coloro che hanno giocato di più, è certo del proprio futuro. In quest'ottica va analizzata anche la posizione di Krzysztof Piatek.



CRISI - L'attaccante polacco arrivato lo scorso inverno al posto di Gonzalo Higuain con la nomea di bomber inarrestabile si è presto fermato e dopo le difficoltà mostrate nel finale di stagione non ha iniziato bene quella in corso. Giampaolo ha provato a snaturarlo senza successo ma ora anche con Pioli, nonostante il ritorno al 4-3-3 che lo aveva ben supportato agli inizi con Gattuso, Piatek non ha saputo incidere oltre al gol segnato col Lecce. Con la Juventus dovrebbe partire ancora da titolare, ma la gara coi bianconeri potrebbe segnare un doppio punto di svolta per lui.



SI GIOCA IL FUTURO - Un punto di svolta positivo, in caso di ottima prestazione, di ritorno al gol, ma anche soltanto di un apporto al gioco di squadra più importante rispetto a quanto fatto vedere finora. Un punto di svolta in negativo, se tutto questo dovesse mancare ancora, perché dopo i rumors sul non impossibile arrivo a gennaio di Zlatan Ibrahimovic (autentico sogno di tutto il mondo Milan) secondo il Corriere dello Sport iniziano a farsi importanti anche quelli per un suo possibile addio a gennaio. Il Milan ha investito 35 milioni di euro per lui e davanti a una super offerta non è detto che non possa, anche lui, essere inserito nell'elenco dei "sacrificabili".