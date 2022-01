Il tecnico del Milan Stefano Pioli recupera tre pedine importanti per il match di giovedì contro la Roma: allenamento in gruppo per Zlatan Ibrahimovic, Rafael Leao e Ante Rebic, che nei giorni scorsi hanno sostenuto un lavoro atletico personalizzato. Pietro Pellegri si è invece allenato ancora a parte: l'attaccante classe 2001, indisponibile da Milan-Salernitana, continua a seguire un allenamento personalizzato per trovare la miglior condizione.