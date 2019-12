Il Milan esce dalla sfida contro il Sassuolo con più note positive che negative, ma queste ultime sono pesanti: l'attacco, eterno dilemma che ha angustiato prima Marco Giampaolo e ora Stefano Pioli, non riesce proprio ad ingranare. Con qualsiasi modulo e in qualsiasi modo: quello rossonero è il peggior reparto offensivo delle prime quindici squadre del campionato, con il dato incredibile di sole 16 reti realizzate, una in meno del Genoa penultimo, per intenderci. Un'atavica complicazione dovuta sicuramente a un modulo che non prevede due esterni in grado di saltare l'uomo e mettere palloni in mezzo per la punta, per nulla facilitata dal lavoro di coloro che agiscono sulle fasce: Suso, Calhanoglu e Bonaventura sono ottimi calciatori dal punto di vista tecnico, ma troppo abituati a portare il pallone, situazione che spesso fa perdere un tempo di gioco alla squadra.



Di contro, l'attacco visto quest'anno, nella persona di Piatek, è sicuramente troppo statico: ma per giocare con una punta sola probabilmente sarebbe necessario anche avere un altro tipo di esterni. Per questo la soluzione a due punte, per la quale i dirigenti rossoneri stanno provando a portare a Milano un calciatore del calibro di Zlatan Ibrahimovic, può sembrare la panacea a tutti i mali, senza contare che Pioli potrebbe anche optare per un 3-5-2 con il rientrante Caldara in difesa per sfruttare la velocità di Conti e Theo Hernandez sugli esterni. In ogni caso non riuscire a segnare un gol al Sassuolo, che in 15 partite era rimasto imbattuto solo contro la Spal, significa che c'è qualcosa che ancora non va, nonostante la mole di gioco e occasioni create



Tante occasioni gettate via, con gli errori di Bonaventura e Bennacer e la sfortuna di Leao, che ha colpito due pali in pochi minuti. Ma anche una grossa recriminazione: nella situazione di classifica in cui è il Milan, a grande distanza dalla zona Europa, forse Stefano Pioli avrebbe dovuto rischiare di più. In particolare al minuto 78', quando ha sostituito Piatek per inserire Leao: in un'occasione del genere, il portoghese alle spalle del polacco avrebbe garantito più fantasia che il numero 9 sarebbe forse stato in grado di sfruttare maggiormente tra i difensori stanchi, rispetto al mantenere in campo esterni che in quel momento apparivano abulici. Una situazione che può ripercuotersi anche in futuro: Pioli abbia più coraggio, provi i due attaccanti in campo assieme. Anche perché, da conservare nella stagione rossonera, ormai c'è ben poco.



@AleDigio89