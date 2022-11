Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la partita contro la Cremonese: "Tanti tiri senza gol e chance sprecate? Potevamo fare di più. Abbiamo fatto un discreto primo tempo e un secondo tempo non all'altezza. La Cremonese ha fatto una partita difensiva, ma con la nostra qualità potevamo fare meglio".



CAMBI - "Nel secondo tempo abbiamo perso fluidità e velocità, abbiamo perso troppi duelli. Se non salti l'avversario, diventa difficile creare occasioni da gol. Mancava il guizzo, la giocata. Abbiamo fatto fatica a trovare la situazione in più. Leao? Credo sia sbagliato puntare il dito contro un singolo. Si vince insieme e si perde insieme".



ATTEGGIAMENTO -"Cremonese organizzata? Ce lo aspettavamo, sapevamo di dover portare la palla di là e con delle coppie di giocatori, non sempre ci è riuscito. Abbiamo avuto le nostre occasioni, anche importanti. Quando non segni queste partite si complicano".



NAPOLI - "Ora i punti di svantaggio sono tanti e la classifica non ci piace. Domenica dobbiamo tornare a vincere, poi riaggiusteremo le cose durante la sosta. De Ketelaere? Tutti dobbiamo fare meglio. Oggi anche io. Possiamo giocare un calcio più bello".