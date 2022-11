Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato ad Amazon Prime prima della decisiva sfida di Champions League contro il Salisburgo, che per i rossoneri potrebbe significare ritorno agli ottavi: "Il Milan deve giocare bene, da squadra e con grande energia. Non può pensare di iniziare la partita gestendo il risultato perché questo non fa parte delle nostre corde".



IL RINNOVO - "Qui mi sono sempre sentito apprezzato, stimato e supportato. Questo mi permette di dare il massimo ed è quello che speravo. Il club ancora una volta si è dimostrato pronto, attento e siamo contenti. La continuazione di un percorso che è cominciato e che però ci vede ancora pieni di sfide e di ambizioni. Il mio sogno si è già avverato perché alleno un top club, ho dei giocatori fantastici con dei tifosi spettacolari. Questa è la nostra realtà, ce la siamo costruita e la stiamo coltivando per cercare di continuare a crescere".