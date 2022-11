Il Napoli prosegue la sua marcia inarrestabile in vetta alla classifica e non lascia tante possibilità alle avversarie se non quella di vincere per rimanere in scia. La prima è il Milan che domani alle 18 a San Siro ospiterà una Fiorentina rinfrancata dal trend positivo delle ultime uscite. Pioli oggi ha fatto le ultime prove di formazione per sopperire anche all’assenza di Messias che non sarà convocato per affaticamento alla regione adduttorea.



LE PROBABILI SCELTE- In porta confermato Tararusanu con Kalulu a destra e Theo Hernandez a sinistra. Una bella conferma anche per Thiaw che formerà la coppia dei centrali difensivi con Tomori. A centrocampo la premiata ditta Bennacer-Tonali. Per rimpiazzare Messias Pioli sembra orientato a dare fiducia a Díaz a destra mentre Leão torna titolare a sinistra. Krunic è in vantaggio nel ballottaggio con De Ketelaere per una maglia da titolare come trequartista alle spalle di Giroud.



Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Thiaw, Tomori, Hernandez; Bennacer, Tonali; Diaz, Krunic, Leao; Giroud