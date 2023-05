Stefano Pioli, allenatore del Milan, parla a Dazn prima della partita con la Cremonese: "Dobbiamo giocare bene perché affrontiamo una squadra viva, dinamica, che sta bene in campo e che è intensa. Dobbiamo giocare una bella partita dal punto di vista tecnico, tattico e delle energie".



ORIGI - "È normale che un attaccante voglia fare gol, lo deve cercare. Deve cercare di riempire l’area, deve cercare di essere veloce ed imprevedibile per dare più possibilità ai nostri attaccanti di essere pericolosi".



DE KETELAERE - "Mi aspetto tanto dalla squadra stasera, in questi giorni ho visto delle belle cose in allenamento, un bell’atteggiamento e delle belle giocate. Mi aspetto tanto com’è giusto che sia perché siamo il Milan e dobbiamo vincere questa partita".