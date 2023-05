Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato a Sky prima della semifinale di ritorno di Champions League contro l'Inter:



"C'è voglia di mettere in campo una prestazione all'altezza delle nostre qualità e di vincere la partita. Leao? Lui sta bene, ci manca Bennacer e quindi lì giocherà un centrocampista offensivo. Dovremo cominciare bene, la partita è lunga e dobbiamo starci dentro per prenderci tutti i vantaggi possibili,. Alla fine potrei essere l'allenatore più felice o il più triste del mondo".



Poi a Mediaset: "Leao è cresciuto, ha voglia di prendersi la squadra sulle spalle. Messias sta bene, ci dà qualche possibilità in più anche sulle palle inattive. Ci crediamo, crediamo di poter giocare una grande partita e contendere la qualificazione".