La sfida contro il Sassuolo è delicatissima per il momento in cui arriva, con il Milan che deve rinunciare a Bennacer per squalifica e Tomori per infortunio, ma recupera i terzini Calabria e Theo Hernandez. Pioli dovrebbe sostituire il centrocampista con Pobega (più di Krunic) e il difensore con Kjaer, mentre le novità dettate da scelte tecniche dovrebbero essere in avanti.



IN CERCA DELLA SCOSSA - I belgi Saelemaekers e De Ketelaere reclamano un posto a discapito dei deludenti Messias e Brahim Diaz, con loro non si toccano Leao e Giroud. Non è il momento, quindi, di dare fiato all'attaccante francese, con l'altro diavolo rosso Origi dalla panchina.



Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Kjaer, Hernandez; Tonali, Pobega; Saelemaekers, De Ketelaere, Leao; Giroud.