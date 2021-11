Stefano Pioli, allenatore del Milan, parla a Prime video prima della partita con l'Atletico Madrid: "Alla squadra dico che è una grande occasione per dimostrare la nostra crescita, le esperienza non positive ci hanno fatto crescere e vogliamo dimostrare di essere all'altezza di un rivale molto forte".



SU GIROUD - "Perché sta molto bene e a Firenze ha giocato poco, Zlatan è pronto a subentrare e a darci una mano. E' un giocatore importante che però va gestito".



SULLE ASSENZE IN DIFESA - "Col gioco di squadra, col lavoro di squadra. I difensori vengono agevolati dal grande lavoro di centrocampisti e attaccanti, con la pressione giusta anche loro possono gestire meglio il pallone".