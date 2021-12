L'allenatore del Milan Stefano Pioli ha parlato a DAZN a pochi minuti dal fischio di inizio della sfida col Napoli: "E' una partita d’alta classifica: un mese fa non valeva lo scudetto e non lo vale adesso. È comunque una partita importante e faremo del nostro meglio. Messias titolare? La qualità è sempre la chiave di tutte le gare. Bisogna fare le cose giuste al momento giusto, Junior ha la qualità per fare la giocata giusta"-