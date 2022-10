Stefano Pioli, tecnico del Milan, è stato premiato come miglior allenatore della stagione 2021/22 al Gran Galà del Calcio: queste le sue parole dal palco.



"Ho avuto la grande fortuna di avere un gruppo di giocatori eccezionali, siamo tutti riusciti a rendere al massimo. La scintilla è scattata a Milanello, con l'appoggio dei nostri dirigenti e l'aria positiva che ci permette di mettere in campo le nostre migliori possibilità. Pioli is on fire? Emozionante, ma la cosa che mi rende più orgoglioso è la sua origine, dato che parte dai giocatori nel pullman. Spero di portarlo avanti il più a lungo possibile".



AVVERSARIE - "Il Napoli ora sembra avere qualcosa in più, ma il campionato è lungo e noi ci siamo".