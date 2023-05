Stefano Pioli, tecnico rossonero, si è così espresso a DAZN nel pre Spezia-Milan: "Giocherà Origi a sinistra con Rebic punta centrale. Le assenze ci sono, ma la squadra è motivata e preparata per questa partita importante".



Ha trasmesso qualche messaggio?

Non serve stimolare, questo è il momento clou della stagione. Siamo molto motivati e determinati, bisognerà giocare come sappiamo".



Il rinnovo di Leao può dare serenità?

"Rafa e sereno e determinato, speriamo si possa riprendere dall'infortunio. Il rinnovo se ne parla da tanto, non cambierà l'umore della squadra: ci giochiamo la stagione".