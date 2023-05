Intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro la Sampdoria, il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato così: ‘Ci siamo asciugati le lacrime e adesso dobbiamo tornare a giocare con determinazione e voglia di giocare bene. Sappiamo che molto della stagione passerà da queste tre partite, siamo concentrati e partiremo cercando di vincere questa partita, che giocheremo in modo attento e concreto. Il messaggio di Furlani? Per noi che viviamo quotidianamente a Milanello è una cosa normale. Abbiamo sempre avuto appoggio da parte di tutti. E non dimentichiamoci dei nostri tifosi’.