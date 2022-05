Contro il Verona senza fare calcoli. Il Milan scenderà in campo domenica sera al Bentegodi già consapevole della vittoria dell’Inter che vale il sorpasso momentaneo in testa alla classifica. Nella corsa a tappe, da buon amante del ciclismo, Pioli non guarda alla vetta alla punta della sua bicicletta. Ora che ha la squadra quasi al completo, con le uniche defezioni di Kjaer e Maldini, studia la formula migliore per cercare di avere la meglio su una squadra che scoppia di salute come quella di Tudor.



KESSIE TREQUARTISTA - Nelle ultime sedute di allenamento Kessie è stato provato con continuità nel ruolo di trequartista con Bennacer pronto a riprendersi il posto in cabina di regia. Pioli vuole una squadra pronta sul piano fisica per contrastare il gioco del Verona. Il numero 79 rossonero è chiamato a riscattare una stagione sottotono, chiudere al meglio l’esperienza al Milan e dimostrare di valere il Barcellona.