L'allenatore del Milan Stefano Pioli ha parlato al termine del derby anche in conferenza stampa, soffermandosi sul futuro di Rafael Leao: "Non sono cose che posso decidere io, ma credo che la volontà del club sia quella di proporre il rinnovo a Leao. Rafa ha degli atteggiamenti bellissimi, è bello, sa che è stato dotato di talento. Poi per il contratto chi di dovere farà quello che deve fare".



Il tecnico rossonero ha poi svelato un piccolo dettaglio che può aver fatto la differenza nella preparazione del match con l'Inter: "Se ho appeso il messaggio di Calhanoglu dei giorni scorsi ("Abbiamo il fuoco dentro")? È uno dei compiti più importanti per un allenatore. A volte uso qualcosa di mio, altre volte di altri: l'importante è avere un gruppo che ci pensa, che riflette, che si preoccupa e che poi è pronto per dare il massimo".